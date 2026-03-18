Meral Akşener'den 'siyaset' sorusuna dikkat çeken cevap!
Geçtiğimiz hafta uzun bir aranın ardından katıldığı iftarda görüntülenen İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in çıkışta yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Akşener'in siyaset ile ilgili gelen soruya verdiği cevap ise dikkat çekti.
Siyaseti bırakarak İyi Parti Genel Başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devreden Meral Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.
İFTARDA ORTAYA ÇIKTI
Meral Akşener uzun bir sürenin ardından geçtiğimiz hafta bir iftar davetinde ortaya çıkmıştı. Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar programına katılan Akşener, burada oldukça neşeli saatler geçirmişti.
'Siyasete geri dönecek misiniz?' sorusu soruldu! Meral Akşener'in son sözleri çok konuşulacak
AKŞENER'E 'SİYASET' SORUSU
Akşener'in çıkışta yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada gündem oldu. Mekandan ayrıldığı sırada gazetecilere iftarla ilgili "Çok güzel bir iftar yaptık. Çok güzel şeyler öğrendim, istifade ettim." diyen Meral Akşener'e bir muhabir "Siyaseti bıraktım dediniz ancak Ankara'da siyaset gerçekten insanı bırakıyor mu?" sorusunu yöneltti.
"BEN BIRAKTIM, GERİSİNİ BİLMİYORUM"
Soruyu duyunca gülümsemeye başlayan Akşener'in "Bu çok önemli bir soru. Ben bıraktım, gerisini bilmiyorum." demekle yetinmesi dikkat çekti.