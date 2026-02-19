2023 seçimleri sonrası İyi Parti genel başkanlığı koltuğunu bırakıp aktif siyaseti noktalayan Meral Akşener, son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Bir gazetecinin ziyaret ettiği Akşener, kendisine yöneltilen "Siyasete dönecek misiniz?" sorusuna "Hayır" cevabını vererek "Siyasete dönmek gibi bir derdim ve isteğim yok." dedi. Geri dönüş iddialarını kesin bir dille reddeden Akşener'in, saçlarını doğal rengine bırakması da dikkat çekti.

Türkiye'de 2023'teki seçimler sonrası İyi Parti genel başkanlık görevini bırakan Meral Akşener, kamuoyunda yeniden gündem oldu. Aktif siyaseti noktalayan Akşener'in son görüntüsü ve açıklamaları, "geri dönüş" tartışmalarına da cevap niteliği taşıdı.

GÖREVİ DEVRETTİ, GÖZLERDEN UZAKLAŞTI

İyi Parti'de seçim sonrası yaşanan liderlik değişimiyle koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakan Akşener, kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana Ankara'daki evinde sakin bir yaşam sürdüren Akşener, yalnızca bazı cenaze törenleri ve özel etkinliklerde görüntülendi.

DİKKAT ÇEKEN YENİ GÖRÜNTÜ

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in ziyareti sırasında çekilen fotoğraf, Akşener'i yeniden gündeme taşıdı. Paylaşılan karede, uzun süre sarı saçlarıyla bilinen Akşener'in saçlarını doğal rengine bıraktığı kameraya yansıdı.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Meral Akşener'i ziyaret etti.

"SİYASETE DÖNMEYECEĞİM"

Ziyarette yöneltilen "Siyasete dönecek misiniz?" sorusuna Akşener'in cevabı net oldu: "Hayır." Akşener ayrıca, "Siyasete dönmek gibi bir derdim ve isteğim yok." ifadeleriyle aktif siyasete kapıyı tamamen kapattığını vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası