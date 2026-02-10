İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den istifa eden Mesut Özarslan’ı ikna ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Akşener, "Mesut Bey’le bir irtibatım yoktur. Kendisinin parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası siyaset gündeminde ilk sıraya oturdu. Özarslan ile ilgili çıkan bir iddia ise çok konuşuldu.

Mesut Özarslan'ı partisinden istifaya Meral Akşener'in ikna ettiği öne sürüldü. Meral Akşener, söz konusu iddiayla ilgili sessizliğini bozdu.

Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Bey’le bir irtibatım yoktur. Kendisinin parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır. Her problemli durumda problemi örtmek, tartışmayı örtmek için benim adımı ortaya atmak bir gelenek haline geldi. Bu tavrı da şiddetle kınıyorum."

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

"BİZ KİMSEYE HAİNLİK YAPMIYORUZ"

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Benim dönemime ilişkin bir yolsuzluk iddiası yok. Mesut Özarslan, Müslüman ve Türk evladıdır. Tabii ki birileri şikayet eder ama bize tutmaz. Atatürk’ün ve cumhuriyet değerlerinin kurduğu bir partiyi nereye doğru götürüyorlar, Allah ıslah etsin. Mansur Başkanın Türkiye genelinde bir karşılığı olacağını düşünmüyorum. Kendisiyle ilgili benim hiçbir sorunum yok. İl Başkanı bu konuda gerçekçi ve dürüstse benimle bu makamda oturduğunu ve bana hak verdiğini söyleyecek. Biz kimseye hainlik yapmıyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası