Aktif siyaseti ve İyi Parti Genel Başkanlığını bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren Meral Akşener yeniden ortaya çıktı. Akşener'i ziyaret eden Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, görüşmeden bir fotoğraf paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerden yenilgiyle ayrılan İyi Parti'de bayrak değişimi yaşanmış; Genel Başkan Merak Akşener koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

SARI SAÇLI İMAJI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde görülen Akşener, sarı saçlarıyla dikkat çekmişti. Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, Akşener'i ziyaret etti. Küpeli bu görüşmeden bir fotoğraf paylaşıp, şu ifadelere yer verdi: "Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir… Doğru Yol Partisi geleneğinden gelen; Türk siyasetinde ve Doğru Yol Partisi çatısı altında Genel Başkan Yardımcılığı, Kadın Kolları Başkanlığı, Milletvekilliği ve koalisyon hükümetimizde İçişleri Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş, Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim.

Bu ziyaret, yalnızca bir nezaket buluşması değil; geçmişe saygının, emeğe vefanın ve siyaset ahlakının bir gereğidir. Doğru Yol Partisi; demokrasiye bağlılığı ve “Geniş Merkez” siyaset anlayışıyla, milletimizin yeniden umudu olma yolunda güçlü bir buluşma noktası olacaktır. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum."

