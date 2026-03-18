18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, bu anlamlı günü paylaşmak isteyenler için en yeni, kısa ve duygusal mesajlar araştırılıyor. Sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılabilecek sözler öne çıkıyor. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözleri...

Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, bu tarihi günün anlam ve önemini ifade eden mesajlar yeniden gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada milli birlik ve beraberlik duygularını yansıtan sözleri paylaşılıyor. İşte, en yeni, resimli ve anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI!

Çanakkale’de yazılan destan, milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergesidir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Vatan uğruna can veren kahramanların hatırası, daima kalplerimizde yaşayacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

Toprağın her karışında bir kahramanın izi olan bu destanı unutmayacağız. Çanakkale geçilmez!

Bu topraklar, fedakarlığın ve cesaretin simgesidir. Aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

Bir milletin yeniden doğuşunun adı: Çanakkale. 18 Mart’ın gururunu yaşıyoruz.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

EN YENİ, RESİMLİ VE ANLAMLI ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

Son nefesine kadar direnenlerin yazdığı destandır Çanakkale.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın...

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir.

Çanakkale’de yazılan destan, milletimizin asla boyun eğmeyeceğinin en büyük kanıtıdır. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Fedakarlığın ve cesaretin adı: Çanakkale. Ruhları şad olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çanakkale Geçilmez!

