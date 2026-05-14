2026 DGS başvuru tarihi ve saati, ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzu ve AİS başvuru ekranı adaylar tarafından yakından takip edilirken, başvuru ve sınav takvimi de netlik kazandı.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. DGS başvuru tarihleri, başvuru ekranı ve sınav günü araştırılırken, adaylar başvuruların başlayacağı saate odaklandı.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 2 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü ise 11 Haziran olarak açıklandı.

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen DGS, her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Özellikle mühendislik, sağlık ve işletme bölümlerine geçiş yapmak isteyen adaylar sınav sürecini yakından takip ediyor.

DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 DGS başvuru tarihi

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 DGS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında adayların sistemde güncel fotoğrafının bulunması gerekiyor. Ayrıca sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde yatırılması şartı aranıyor. Başvuru işlemini tamamlamayan adayların sınav giriş belgeleri oluşturulmayacak.

Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilecek. Başvuru tamamlandıktan sonra sistem üzerinden başvuru kontrolü yapılabiliyor.

DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 DGS başvuru tarihi

2026 DGS NE ZAMAN?

2026 DGS sınav tarihi de ÖSYM takviminde yer aldı. Dikey Geçiş Sınavı’nın 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacağı açıklandı.

Sınav sonuçlarının ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre lisans programlarını tercih edebilecek.

DGS’de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan yetenek soruları yöneltiliyor. Sınavdan alınan puanlar, adayların lisans programlarına yerleştirme işlemlerinde kullanılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası