Siirt'in Eruh ilçesinde bindiği eşekten düşerek sürüklenen 12 yaşındaki B.G. başını taşa çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Siirt'in Eruh ilçesinde B.G. isimli çocuk, eşeğin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında ürkerek kaçan eşeğin, eli semere bağlı olan çocuğu bir süre sürüklediği öğrenildi.

BAŞINI TAŞA ÇARPTI

Sürüklenme sırasında başını taşa çarpan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

