İhlas Haber Ajansı
Siirt'te feci olay! Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk öldü
Siirt'in Eruh ilçesinde bindiği eşekten düşerek sürüklenen 12 yaşındaki B.G. başını taşa çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Özetle DinleSiirt'te feci olay! Eşeğin sürüklediği 12 yaşındak...
Kaydet
3. Sayfa az önce
Siirt'in Eruh ilçesinde eşekten düşen bir çocuk, sürüklenerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
- Siirt'in Eruh ilçesinde B.G. isimli çocuk eşekten düştü.
- Dengesini kaybeden çocuk, eli semere bağlıyken eşek tarafından bir süre sürüklendi.
- Sürüklenme sırasında başını taşa çarpan çocuk ağır yaralandı.
- Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- B.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Siirt'in Eruh ilçesinde B.G. isimli çocuk, eşeğin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında ürkerek kaçan eşeğin, eli semere bağlı olan çocuğu bir süre sürüklediği öğrenildi.
BAŞINI TAŞA ÇARPTI
Sürüklenme sırasında başını taşa çarpan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR