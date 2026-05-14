Hatay'da tarım işçilerinin 30 dereceyi aşan sıcaklıktaki zorlu mesaileri başladı. 1.100 TL yevmiye alan işçiler, sabah saat 06.00'da mesaiye başladıklarını söylüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Hatay'da termometreler 30 dereceyi aştı ve Amik Ovası'nda tarımsal faaliyetler başladı. Yüksek sıcakların kendini hissettirmesiyse en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan işçilerini etkiliyor.

YEVMİYELERİ 1.100 LİRA

Reyhanlı ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 100 dönümlük nektari bahçesinde meyve seyreltmesi yapan tarım işçileri, bin 100 TL yevmiyeyle zorlu mesaiyi sürdürüyor. Geçtiğimiz 2025 yılında yevmiye 920 TL iken bu yıl zamlanarak bin 100 TL oldu. Aşırı sıcaklılara rağmen zorlu şartlarda mesai yapan tarım işçileri, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde ekmek parası için mesai yaparak çalışmaya devam ediyor.

Sıcaklık 30 dereceyi aşıyor! 1.100 lira yevmiye için sabah 6da bahçeye koşuyorlar

GEÇEN YIL YEVMİYE 920 LİRAYDI

Nektarin bahçesinde bin 100 TL yevmiye çalıştıklarını ifade eden tarım işçisi Ali Yumuşak, "Burası nektari bahçesindeyiz ve burada seyreltme yapıyoruz. Seyreltme yapmasak meyve bozulur ve büyümez. Bu da hasadın kötü olmasını neden olur. Seyreltmede nektarinin aralarında açıklık olması gerekiyor. Her dalda en az 4 iken en fazla 7 tane olması gerekiyor. Sabah işe 6'da geliyoruz, öğlen 1 gibi de çıkıyoruz. Havalar sıcak ve sıcakta da zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Yevmiyeler bin 100 TL oldu. Geçen yıl yevmiye 920 TL iken bu yıl zamlanarak bin 100 TL oldu. Büyük nüfusu olup da tek kişinin çalışmasıyla yetmiyor" dedi.

Sıcaklık 30 dereceyi aşıyor! 1.100 lira yevmiye için sabah 6da bahçeye koşuyorlar

"SABAH SAAT 6'DA BAŞLIYORUZ"

Sıcak havada çalışmanın zorluğuna dikkat çeken Hüseyin Şanverdi, "Burada nektari meyvesinin seyreltmesini yapıyoruz. Seyreltme yapmazsak; meyveler büyümez, küçük kalır ve bozulmaya mahkumdur. Sabah 05.30'da evden çıkıyoruz ve 6 gibi burada oluyoruz. Öğlen 1'e kadar çalışıp paydos veriyoruz. Ben 4 yıldır bu işi yapıyorum. Havalar sıcaktan olduğu için etkileniyoruz anca rüzgar olduğu zaman serinliyoruz. Rüzgar durduğunda yine sıcak oluyor ve yapacak bir şey yok. Bu sıcak havada çalışmak yorucu oluyor ve yevmiye bin 100 TL bizim elimizde kalan bin TL iken o da bize yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Sıcaklık 30 dereceyi aşıyor! 1.100 lira yevmiye için sabah 6da bahçeye koşuyorlar

Haberle İlgili Daha Fazlası