Hatay'ın Erzin ilçesinde sokakta yürürken aniden sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül'ün gözyaşları içinde kaçarak canını zor kurtardığı o korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri komşularının müdahalesiyle yara almadan kurtulan ancak yaşadığı dehşet nedeniyle büyük bir travma atlatarak okula gitmek istemeyen küçük çocuğun annesi Fatma Kocagül, oğlunun sabaha kadar uyuyamadığını belirterek artan sokak köpeği tehlikesine karşı yetkililerden acil çözüm istedi.

