Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan kadın sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki cipe çarparak yakalandı. Ekipleri de çileden çıkaran sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 550 bin TL ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Bursa’da rekor ceza! Polis peşine düştü, ekipleri çileden çıkardı

KAÇAN ARAÇ CİPE ÇARPTI, SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki cipe çarptı. Kaza sonrası kadın sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa’da rekor ceza! Polis peşine düştü, ekipleri çileden çıkardı

SÜRÜCÜYE 550 BİN TL CEZA

Yapılan incelemede sürücü Meltem İ.’ye; "dur ihtarına uymamak" suçundan 200 bin TL, "alkometreyi üflemeyi reddetmekten" 150 bin TL ve "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Bursa’da rekor ceza! Polis peşine düştü, ekipleri çileden çıkardı

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bursa’da rekor ceza! Polis peşine düştü, ekipleri çileden çıkardı

Haberle İlgili Daha Fazlası