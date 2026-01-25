Suriye’nin kuzeyinde sahadaki dengeler hızla Türkiye lehine değişirken, terör örgütü YPG cephesinden dikkat çeken itiraflar gelmeye başladı. Halep’in doğusunda Türk AKINCI TİHA’larının bölgede görülmesi, örgüt unsurlarının hareket alanını ciddi biçimde daralttı. YPG’nin sözde siyasi kanadının eski eş başkanı Salih Müslim, yaptığı açıklamada Türk SİHA ve TİHA’larının sahada "göz açtırmadığını" kabul etti.

Suriye’nin kuzeyinde dengeler Türkiye lehine hızla değişirken, terör örgütü YPG cephesinden art arda itiraflar gelmeye başladı. Halep’in doğusunda Türk Akıncı TİHA’larının sahaya inmesiyle birlikte örgüt unsurlarının hareket alanı daraldı, kaçacak yer bulamadı.

AKINCI TİHA’LAR DEYR HAFİR SEMALARINDA

Suriye ordusunun, YPG işgali altındaki bölgelerde sivillerin tahliyesi için açtığı insani koridorun engellenmeye çalışıldığı anlarda, Türk Akıncı TİHA’ları Deyr Hafir kenti üzerinde uçuş yaparken görüntülenmişti.

AKINCI görüldü, YPG çözüldü! Terörist Salih Müslim TİHA gerçeğini itiraf etti

TERÖRİST SALİH MÜSLİM’DEN AKINCI İTİRAFI

Terör örgütü YPG’nin sözde siyasi kanadı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi doğrudan hedef alırken sahadaki tabloyu da itiraf etti. Müslim, “Türkiye’nin SİHA’ları, İHA’ları AKINCI hiç durmadı. Hem bilgi veriyor hem göz açtırmıyor Silahların tümü bence Türkiye’ye ait."

SURİYE'DE SON DURUM: YARDIM KONVOYU AYNULARAB’A GİRDİ

Sahada askeri baskı sürerken, Suriye hükümeti insani yardım adımlarını da hızlandırdı. Halep Valiliği koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler’e ait 24 araçtan oluşan insani yardım konvoyu YPG işgali altındaki Aynularab’a gönderildi. Konvoyda gıda, hijyen ürünleri, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçlar yer aldı.

ATEŞKES UZATILDI, BASKI AZALMADI

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG ile geçici ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

YPG'DEN KURTARILAN BÖLGELERDEN ÇIKARILAN PETROLÜN İLK SEVKİYATI BANYAS'A ULAŞTI

Suriye ordusunun bölgede kontrolü yeniden sağlamasının ardından, Ömer ve Tenk petrol sahalarından çıkarılan ham petrolü taşıyan 20 tanker, Banyas kentinde bulunan Suriye Petrol Şirketi tesislerine ulaştı.

Yetkililer, tankerlerin Deyrizor kırsalındaki Ömer ve Tenk sahalarından yola çıkarak Banyas'taki rafineri ve depolama tesislerine güvenli şekilde ulaştığını bildirdi.

Ham petrol sevkiyatının, enerji altyapısının yeniden işler hale getirilmesi, rafineri faaliyetlerinin canlandırılması ve ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

SÜVEYDA DETAYI: ABD YEŞİL IŞIK YAKTI

İsrail basını Kan News’e konuşan Suriyeli bir güvenlik kaynağı, ABD’nin Süveyda konusunda Şam yönetimine yeşil ışık yaktığını aktardı. Kaynak, “ABD, Dürzilere karşı katliam yapılmaması ve İsrail’in güvenliğinin tehlikeye atılmaması şartıyla Suriye hükümetinin Süveyda üzerinde kontrolü yeniden sağlamasını destekliyor” bilgisini paylaştı.

BAYRAKTAR AKINCI TAARRUZİ İNSANSIZ HAVA ARACI NEDİR?

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) yüksek taşıma kapasitesi, farklı görev yüklerini taşıyabilme ve gelişmiş yapay zeka sistemleri ile üstün özelliklere sahip bir insansız hava aracı.

Türkiye'nin yıllardır yatırımlarını yaptığı ve ürettiği İHA, SİHA ve TİHA'lar, her türlü savaş koşulları ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılabiliyor.

2021 yılında ilk uçuşunu yapan Bayraktar Akıncı'yla birlikte Türkiye bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri olmuştu.

