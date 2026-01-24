Suriye yönetimi, YPG’den geri alınan petrol sahalarında üretimi yeniden başlattı. İlk sevkiyatlar Humus ve Banyas rafinerilerine gönderilirken, dört ay içinde günlük 100 bin varil üretim hedefleniyor.

Suriye’de terör örgütü YPG’nin kontrolünden çıkarılan bölgelerde petrol üretiminin yeniden başlatıldığı bildirildi. Suriye Petrol Şirketi, kurtarılan sahalarda teknik ekiplerin aktif olarak çalıştığını ve ilk sevkiyatların yapıldığını açıkladı.

RAFİNERİLERE GÖNDERİLDİ

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, üretimi duran petrol kuyularının tekrar faaliyete geçirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Ahmed, çıkarılan petrolün Humus ve Banyas’taki rafinerilere gönderildiğini ifade etti.

HEDEF 4 AY İÇİNDE GÜNLÜK 100 BİN VARİL

Yetkililer, petrol sahalarının YPG’den alındığı dönemdeki üretim kapasitesine yeniden ulaştırılmasının hedeflendiğini vurgularken, önümüzdeki dört ay içinde günlük üretimin 100 bin varil seviyesine çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Söz konusu gelişmeler, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Rakka ve Deyrizor’daki petrol sahalarının kontrolünü sağlamasının ardından yaşandı.

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Ahmet Şara yönetiminin YPG'den kurtarılan dev petrol sahalarının işletilmesi için Türkiye'den yardım istediği ve Ankara'nın bu talebe olumlu cevap verdiği belirtilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da önceki gün yaptığı açıklamada, Şam yönetiminin bu sahaların yeniden ayağa kaldırılması ve verimli bir şekilde işletilmesi için Türkiye’nin tecrübesinden faydalanmak istediğini teyit etmişti.

