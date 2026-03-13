2026 yılında Ramazan Bayramı, eğitim öğretim ara tatiliyle birleşti. İkinci ara tatil sürecine bayram tatilinin de denk gelmesinin ardından idari izinler de sorgulanmaya başladı. Çalışan işçi ve memurlar için ''Bayram tatili uzadı mı, 9 gün olacak mı?'' sorusu gündeme yerleşti.

Bayram tatili boyunca resmi kurumlar ve birçok işletme kapalı olacak. Belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, noterler, muhtarlıklar, kargo firmaları, bankalar, okullar ve sağlık ocakları bayram tatili boyunca hizmet vermeyecek. Hastanelerde acil servisler açık kalırken eczaneler ise nöbet sistemiyle çalışacak. Peki, bayram tatili uzadı mı, 9 gün olacak mı? Bayram tatili için idari izin var mı? Özel sektör çalışanları bayramda 9 gün tatil yapacak mı?

BAYRAM TATİLİ UZADI MI?

Çalışanlar ve memurlar için bayram tatili uzatılmadı. Tatil, arefe günüyle birlikte 3,5 gün sürerken cuma günü başlayıp pazar günü sona erecek. Hafta sonu bayramın son gününe denk geldiği için birçok çalışan Pazartesi günü işbaşı yapacak. Aynı şekilde kamu kurumları da bayramdan sonra hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin arefe günü perşembe, ilk günü ise cuma gününe denk gelirken birçok memur ve özel sektör çalışanı haftanın ilk 3 gününün de tatil ilan edilmesini bekledi. Hafta sonu ile beraber 9 güne uzama ihtimali olan bayram tatili için ise 9 günlük karar çıkmadı.

Bayram tatili perşembe yarım gün, cuma, cumartesi ve pazar tam gün olacak şekilde 3,5 gün sürecek.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

Bayram tatili ara tatille birleşti. 16-20 Mart arasında okullar ara tatilde olurken aynı zamanda 20-21-22 Mart da bayram tatili olacak. 20 Mart Cuma bayramın ilk gününe denk gelirken hafta sonu da okullar tatil olduğu için bayramın 2. ve 3. günü de bu günlerde kutlanmış olacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Çalışanlar açısından resmi bayram tatili ise 20-22 Mart tarihlerini kapsayacak.

