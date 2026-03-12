Ankara’da bir yerel markette bayram şekeri reyonuna asılan uyarı yazısında şeker ve çikolataların tadına bakılmasının, çocuklara ikram edilmesinin ve ürünlerin tartım yapılmadan tüketilmesinin yasak olduğu ifade edildi. Söz konusu not tepki çekti.

Ankara’da bir yerel marketin bayram şekeri reyonuna astığı uyarı yazısı, sosyal medyada ve müşteriler arasında tartışmalara neden oldu.

ŞEKER REYONUNDA TEPKİ ÇEKEN UYARI

Bayram alışverişi için markete gelen bazı müşteriler, reyonda karşılaştıkları uyarı yazısının sert üslubuna tepki gösterdi. Söz konusu notta, müşterilerin şeker ve çikolataların tadına bakmaması, çocuklara ürün verilmemesi ve tartım yapılmadan herhangi bir tüketimde bulunulmaması gerektiği açık şekilde belirtildi.

Bayram şekeri reyonunda tepki çeken uyarı! Notu görenler esnafı eleştirdi

“BAYRAM RUHUNA AYKIRI”

Reyondaki uyarı yazısı sosyal medyada da paylaşıldı ve söz konusu not tepki çekti. Bazı kullanıcılar, bayram alışverişinin geleneksel olarak esnafın ikramları ve müşteriyle kurulan sıcak diyaloglarla özdeşleştiğini belirterek yazının “bayram ruhuna aykırı” ve “kaba” olduğunu savundu.

Öte yandan bazı vatandaşlar ise market işletmecisini haklı bulan yorumlarda bulundu. Artan gıda maliyetleri, ürün kayıpları ve hijyen kuralları nedeniyle bu tür önlemlerin alınmasının anlaşılabilir olduğunu dile getirenler, özellikle açık reyonlardaki ürünlerin kontrolsüz şekilde tüketilmesinin işletmeler açısından ciddi zararlara yol açabildiğini ifade etti.

‘YASAK’ VURGUSU TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Uyarı yazısında “yasak” kelimesinin özellikle vurgulanması ise geleneksel bayram alışverişinde sıkça görülen ikram kültürüne aykırı olarak görüldü. Ayrıca esnaf ile müşteri arasındaki ilişki konusunu tartışmaya açtı. Bazı kişiler esnafın bayram döneminde daha yumuşak ve anlayışlı bir dil kullanılabileceğini belirtti.

