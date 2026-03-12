İzmir’de 53 yaşındaki Bilal K.’nin 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtarak çektiği videoda “Bu gece sabaha kadar içelim mi?” şeklindeki sözleri tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin yayılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti, baba gözaltına alındı.

Bilal K. adlı bir şahıs, küçük yaştaki oğlunu alkol masasının karşısına oturtarak video çekti. Kadeh tokuşturduğu anları kaydeden şahsın tavırları tepki topladı. Videoda oğluna “Şöyle sabaha kadar içelim, içelim mi?” Bu gece sabaha kadar içelim mi? Hadi bakalım içelim” sözleri dikkat çekti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Bilal K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde söz konusu kişinin görüntülerdeki 3 yaşındaki çocuğun babası olduğu da tespit edildi.

3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturttu: Tepki çeken baba gözaltında!

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde bulunan bir iş yerinde yakalanan Bilal K. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Karabağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine teslim edilen şüphelinin adli sicil kaydı da dikkat çekti. Yapılan incelemede Bilal K.’nin kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayımlanması, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, evden hırsızlık, yalan tanıklık, özel hayatın gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve kötü muamele suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası