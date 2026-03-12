100 kişiden 1'inde var! Ölüm oranı yüksek hastalık, 65 yaş üstü risk altında
Halk arasında akciğer iltihaplanması olarak bilinen zatürrenin 65 yaş üstü bireylere daha sık görüldüğünü belirten uzman isim, “Zatürre yüksek ölüm oranı olan bir hastalık, 100 kişiden 1'inde görülüyor” diyerek uyardı.
- Zatürre kaynaklı ölüm oranları yüksektir ve 65 yaş üstü, çocuklar ile kronik hastalar risk grubundadır.
- Zatürre, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilecek bir durumdur.
- Hastalığın önlenmesi için pnömokok ve grip aşıları, hijyen ve sigara kontrolü büyük önem taşır.
- Türkiye'de zatürre %1,15 sıklıkla görülmektedir.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan Bütün, akciğerin iltihaplanması olarak bilinen zatürre kaynaklı ölüm oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekerek uyardı.
65 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT
Bütün “Genellikle bakteri, virüs veya mantar gibi çeşitli mikropların sebep olduğu bu hastalık özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalıklara sahip kişilerde daha sık görülmektedir. Zatürre, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir" dedi.
"100 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR"
Türkiye'de zatürrenin hane halkı araştırmalarına göre yüzde 1,15 sıklığı ile 15. sırada yer aldığını hatırlatan Dr. Bütün şunları söyledi:
Risk faktörleri arasında yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı bulunmaktadır. Zatürrenin belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı en sık rastlananlar. Nefes darlığı, bilinç kaybı gibi daha ciddi belirtiler de görülebilir. Antibiyotikler, sıvı alımı ve istirahat tedavide yaygın olarak kullanılır. Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir.
"AŞI ÖNERİLMEKTE"
Dr. Bütün altta yatan hastalıkların kontrolü, hijyen, aşılar ve sigara kontrolü önemli olduğunu dile getirdi.
Dr. Ercan, "Özellikle risk grupları için pnömokok aşısı ve grip aşısı önerilmektedir. Zatürre genellikle hızla iyileşen bir hastalıktır. Tedavi sonrasında hekim tarafından yapılan kontroller önemlidir" dedi.
“AKCİĞER KANSERİ GİBİ CİDDİ İŞARET”
Dr. Ercan, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
Zatürre benzeri belirtiler akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir. Şüpheli durumlarda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Sağlığımız için erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşır.