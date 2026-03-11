Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken Ankara Haymana’da 3,9 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM), Ankara’da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Haymana olan depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 3,9 olarak kaydedilirken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 09:59’da meydana gelen depreme ilişkin yeni bir açıklama ise henüz gelmedi.

BULDAN DEPREMİ KORKUTMUŞTU

Son olarak Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem korkutmuştu. 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında peş peşe 100’den fazla artçı meydana gelmişti. Deprem sonrasında eski binalar hasar almış, bazı işletmelerin duvarları çatlamıştı.

