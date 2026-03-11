HABER MERKEZİ • Haymana
Ankara Haymana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken Ankara Haymana’da 3,9 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Ankara'da, merkez üssü Haymana olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Ankara'da deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Haymana'dır.
- Büyüklüğü AFAD verilerine göre 3,9 olarak kaydedildi.
- Derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
- Deprem saat 09:59'da gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM), Ankara’da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Haymana olan depremin büyüklüğü AFAD verilerine göre 3,9 olarak kaydedilirken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 09:59’da meydana gelen depreme ilişkin yeni bir açıklama ise henüz gelmedi.
BULDAN DEPREMİ KORKUTMUŞTU
Son olarak Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem korkutmuştu. 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında peş peşe 100’den fazla artçı meydana gelmişti. Deprem sonrasında eski binalar hasar almış, bazı işletmelerin duvarları çatlamıştı.
