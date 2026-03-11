Standartlara aykırı yazı karakterleriyle basılan Avrupa Press Plaka (APP) kullanan araç sahipleri için getirilen yeni yaptırımlar gündemde. Yeni düzenlemeyle birlikte APP plaka kullanan sürücülere 140 bin liraya kadar para cezası uygulanabileceği ve aracın trafikten men edilebileceği belirtiliyor. Ancak bir süreliğine APP plaka cezaları ertelendi. Peki, APP plaka cezası ne zaman başlıyor? APP Plaka nasıl anlaşılır?

Plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda denetimler bir süre rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle bir süreliğine APP Plaka nedeniyle verilen cezalar ertelendi. Vatandaşlar sürecin yeniden başlayacağını merak ediyor. Peki, APP plaka cezası ne zaman başlıyor? Orijinal ve APP Plaka farkları neler?

APP PLAKA CEZASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetleri engellemek adına bu konuda bir geçiş süreci planlandığını belirten Aydın, "Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda 1 Nisan 2026 tarihine kadar gerçekleşecek trafik denetimlerinde tescil plakaları yetkili kuruluş tarafından basılmamış kişilere idari yaptırım uygulanmayacak. Bu noktada eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek." dedi.

APP plaka cezası ne zaman başlıyor? APP Plaka ve orjinal plaka farkları

Aydın, 1 Nisan'dan itibaren ise kanundaki düzenlemeyle APP plaka kullanımının 140 bin lira idari para cezası, ehliyete 30 gün el konulması, aracın trafikten men edilmesi ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işleme tabi tutulması gibi ağır yaptırımları olduğunu hatırlatarak, bu yaptırımların belirtilen tarihten itibaren uygulanacağını kaydetti.

APP plaka cezası ne zaman başlıyor? APP Plaka ve orjinal plaka farkları

ORJİNAL VE APP'NİN FARKLARI

Vatandaşların plakalarını kendilerinin kontrol edebileceğini söyleyen Aydın, orijinal bir plakada olması gereken standartları "APP" ve orijinal plaka üzerinden göstererek anlattı. Orijinal bir plakanın fiziksel özelliklerini tarif eden Zafer Aydın, dikdörtgen bir plakanın 11x52 ebatlarında olması gerektiğini belirtti.

Harflerin ve rakamların yönetmelik kapsamında belirlenmiş standart ölçüleri olduğunu ifade eden Aydın, karakterler arasındaki boşluğa kadar her detayın belirli bir kurala bağlı olduğunu vurguladı.

Plakaların orijinalliğini kanıtlayan en önemli unsurların hologramlar olduğunu anlatan Aydın, dalgalı, TR rumuzlu ve ay yıldızlı işaretlerin ancak belirli açılardan görülebildiğini aktardı.



Haberle İlgili Daha Fazlası