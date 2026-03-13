Özetle Kaydet

Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ kara yollarında kaydedilen görüntüler, trafikteki tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Paten süren bir grup genç, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonet ve hareket halindeki otomobillerin arkasına tutunarak kilometrelerce hızla ilerledi. Hem kendi canlarını hem de sürücülerin güvenliğini hiçe sayan gençlerin, hiçbir güvenlik önlemi almadan araçların arkasında savrulduğu o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde, gençlerin bir süre sonra araçlarla birlikte trafikte gözden kaybolduğu görüldü.

