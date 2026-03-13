İhlas Haber Ajansı • Diyarbakır
Canlarını hiçe saydılar! Trafikte araçlara takılan patenli gençler yürekleri ağza getirdi
Diyarbakır'da, patenli bir grup genç, kamyonet ve otomobillerin arkasına tutunarak trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyerek hem kendi hem de sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı.
- Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ kara yollarında patenli gençler tehlikeli sürüş sergiledi.
- Gençler, kırmızı ışıkta bekleyen ve hareket halindeki araçların arkasına tutunarak yüksek hızla ilerledi.
- Hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan bu davranış, kendi ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.
- Tehlikeli anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Elazığ kara yollarında kaydedilen görüntüler, trafikteki tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Paten süren bir grup genç, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonet ve hareket halindeki otomobillerin arkasına tutunarak kilometrelerce hızla ilerledi. Hem kendi canlarını hem de sürücülerin güvenliğini hiçe sayan gençlerin, hiçbir güvenlik önlemi almadan araçların arkasında savrulduğu o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde, gençlerin bir süre sonra araçlarla birlikte trafikte gözden kaybolduğu görüldü.
