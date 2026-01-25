Meteoroloji yarın öğle saatlerinden sonra Burdur ve Antalya çevrelerinde sağanak, Hatay’da ise fırtına beklendiğini açıklayarak uyardı. Meteoroloji’nin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen ise “Türkiye’de kar ne zamana kadar ara verecek?” sorusunun cevabını verdi. Şen, şubatın ilk haftasının sonuna kadar Türkiye’de kar yağışı görülmeyeceğini söyledi, yağışların artacağı yerleri sıraladı. İşte son uyarılar…

Yaklaşık 2 hafta önce soğuk hava dalgasının etkisini yoğun şekilde gösterdiği İstanbul’da kar yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı. Türkiye’nin bazı noktalarında kar yağışı devam ederken, yağışın ara verdiği bölgelerde yeniden ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar ve sağanak uyarılarının ardından bir uyarı da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi.

Kar ne zaman geri dönecek? Prof. Dr. Orhan Şen tarihi açıkladı

KAR NE ZAMANA KADAR ARA VERECEK?

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Şen, merak edilen sorulara cevap vererek, Türkiye geneli hava durumunu yorumladı.

“ŞUBAT’IN İLK HAFTASININ SONU”

“Türkiye’de Akdeniz üzerinden gelen daha ılık ve yağmur yağışlı sistemler etkili olmaya başladı ve kar yağışı da ara verdi” diye belirten Şen, “Türkiye’de kar ne zamana kadar ara verecek?” sorusuna şu cevabı verdi:

Şubat’ın ilk haftasının sonuna kadar Türkiye’de kar yağışı görülmeyecek. Bölgesel olarak görülebilir ancak genel anlamda ara verdi.

YAĞIŞLAR NEREDE ARTACAK?

“Akdeniz üzerinden gelen sistem, Türkiye Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güneyi gibi bölgelerde yağışları artıracak" diyen Şen, sıcaklıkların da ortalamanın 7 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 17 DERECE”

Şen, İstanbul’daki yağışlara ilişkin ise şunları söyledi:

İstanbul bugün 15 derece, önümüzdeki hafta 17 dereceye kadar çıkacak. Ankara’daki yağışlarda azlık var, diğer bölgelerde de görülecek. Aralık ayına baktığımızda Türkiye’de genel anlamda bir yağış kıtlığı vardı. Marmara’da yüzde 45 olmuştu. İstanbul’un su konusundaki şansı Menen Çayı olmuştu. Yaklaşık 1 aydır artıma tesisinden sağlıyor.

METEOROLOJİ GÜN VE SAAT VERDİ

Öte yandan bir uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Meteoroloji, Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı yaptı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.01.2026 Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-75, yer yer 100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1500 m rakım üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ETKİSİ SALI GÜNÜ BİTECEK

Aynı zamanda hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu dışında yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde (Hatay'ın güney kıyıları) rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına beklenirken, fırtınanın, Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

