Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji yeni bir uyarı yaptı. Bugünkü rapora göre 3 ilde kar yağışı, 11 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklığının 6 derece üzerinde olması beklenirken, Akdeniz ve Ege için ise şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji’nin son raporunda sağanak ve kar uyarısı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklığı 4-6 derece üzerinde seyredecek. İç kesimlerde kar yağışı, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den 3 ilde kar, 11 ilde sağanak alarmı! Kış geri dönüyor

11 İL İÇİN SAĞANAK, 3’Ü İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre, 3 ilde kar yağışı, 11 ilde ise sağanak yağış etkili olacak.

Sivas, Artvin ve Elazığ‘da kar yağışı beklenirken; sağanak yağmur uyarısı yapılan 11 ise şöyle;

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara, Düzce, Zonguldak, Artvin.

Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Bolu ve Sinop hariç) Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek.

EGE’DE RÜZGAR ALARMI

Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Güney Ege kıyılarında ise rüzgarın hızının saatte 60 kilometreyi bulacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin son raporuna bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

