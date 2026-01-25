Meteoroloji’den 3 ilde kar, 11 ilde sağanak alarmı! Kış geri dönüyor
Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji yeni bir uyarı yaptı. Bugünkü rapora göre 3 ilde kar yağışı, 11 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklığının 6 derece üzerinde olması beklenirken, Akdeniz ve Ege için ise şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji’nin son raporunda sağanak ve kar uyarısı yapılan iller…
- Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek.
- Sivas, Artvin ve Elazığ olmak üzere 3 ilde kar yağışı bekleniyor.
- 11 ilde sağanak yağış, özellikle Antalya çevresinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
- Güney Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 60 kilometreyi bulabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklığı 4-6 derece üzerinde seyredecek. İç kesimlerde kar yağışı, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da ise sağanak yağış bekleniyor.
11 İL İÇİN SAĞANAK, 3’Ü İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre, 3 ilde kar yağışı, 11 ilde ise sağanak yağış etkili olacak.
Sivas, Artvin ve Elazığ‘da kar yağışı beklenirken; sağanak yağmur uyarısı yapılan 11 ise şöyle;
Edirne, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara, Düzce, Zonguldak, Artvin.
Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, (Burdur hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Bolu ve Sinop hariç) Batı Karadeniz ile Elazığ, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek.
EGE’DE RÜZGAR ALARMI
Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Güney Ege kıyılarında ise rüzgarın hızının saatte 60 kilometreyi bulacağı öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji’nin son raporuna bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu