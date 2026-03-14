İran Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avustralya’da Asya Kupası sırasında iltica başvurusunda bulunan kadın milli futbol takımının üç üyesinin kararlarından vazgeçtiğini ve milli takıma geri döneceklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce milli futbolcu Mühaddese Zolfi’nin Avustralya’da kalma teklifini reddederek İran’a dönme kararı aldığı hatırlatıldı. Ardından milli takımın iki oyuncusu ve teknik ekipten bir üye olan Mona Hamudi, Zehra Serbali ve Zehra Meşkekar da iltica başvurularından vazgeçti.

Söz konusu üç ismin Malezya’ya doğru yola çıktığı ve kısa süre içinde takım arkadaşlarına katılacağı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “İran kadın milli futbol takımına Avustralya’da Asya Kupası kapsamında bulunmaları sırasında, ABD ve Siyonist rejimin başlattığı psikolojik savaş ve yoğun propaganda ortamı oluşturuldu. Bu süreçte takımın yedi üyesi iltica başvurusunda bulundu. Ancak son gelişmelerle birlikte üç oyuncu daha kararından vazgeçerek milli takıma dönme kararı aldı. Bu durum, milli bilinç ve vatan sevgisinin açık göstergesidir” denildi.

İLTİCA KRİZİ VE TEPKİLER

İran milli kadın futbol takımının bazı oyuncuları, 2 Mart’ta Güney Kore maçında milli marşı okumadıkları gerekçesiyle “hain” olarak nitelendirilmiş, üç gün sonra Avustralya’ya karşı oynanan ikinci maç öncesinde ise milli marşı okuyarak selam vermişti. Takım, Filipinler’e 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Avustralya basını, bazı oyuncuların Avustralya Federal Polisi korumasına alındığını ve hükümetten yardım talebinde bulunduğunu bildirirken, ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyada İranlı futbolcuların güvenliği için Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştüğünü duyurdu. Bazı oyunculara iltica hakkı tanınmış ve vize verilmişti, ancak ailelerinin güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle bazı futbolcular İran’a dönmeyi tercih etmişti.

