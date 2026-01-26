Samsun’da 5 ay hapis cezasıyla aranan genç kadın, yakalanmadan önce sosyal medyadan polis ve bekçilere meydan okudu. “Beni arıyorsunuz ya, bulamazsınız” diyerek küfürler savuran şüpheli, gözaltı sırasında da hakaretlerine devam etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.K. (24) adlı kadın 25 Ocak Pazar günü saat 11.20 sıralarında yakalandı.

PAYLAŞIMLARI PES DEDİRTTİ

Genç kadının yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere, "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diye küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Yakalama sırasında da görevli personele hakaret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.K.'nin Samsun Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

