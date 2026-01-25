Adana Kozan’da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Hatice Kaya’yı bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Adana’nın Kozan ilçesi Velicanlı Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Hatice Kaya, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Adana'da 16 yaşındaki Hatica Kaya kayıp! Ekipler seferber oldu

GÖRGÜ TANIĞI ARANIYOR

Bunun üzerine jandarma ekipleri, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bölgede arama çalışmaları başlattı. Arama faaliyetlerinin gece saatlerinde de devam edeceği bildirildi. Yetkililer, çevrede yaşayan vatandaşlardan da herhangi bir görgü tanığı ya da bilgi paylaşımı için destek talep etti.

Hatice Kaya’nın sağ salim bulunması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

