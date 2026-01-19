Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Mustafa Uçar, dün saat 16.00 sıralarında "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

En son 18.00 sularında görülen Karadeniz Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi Mustafa Uçar’dan bir daha haber alınamadı. Uçar’ın yakınlarının yaptığı kayıp ihbarı sonrasında AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ve gönüllüler arama çalışmalarına başladı.

100'den fazla kişi, termal kameralar ve arama köpekleriyle seferber olurken, arama çalışmalarında 20 saat geride kaldı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yoğun kar yağışı altında 10 kilometrelik bir çapta iz sürüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

İnşallah kardeşimize sağ salim ulaşacağımızı değerlendiriyoruz. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah olumlu olacağını düşünüyoruz. En son bu mevkide görülmüş. Ondan sona gören olmamış. Telefonu kapalı. Bulunduğumuz mevkiden Alaplı, Ereğli'ye inme durumu var. Sahil yoluna yakın mevkideyiz. İnmiş de olabilir. Telefonu teknik olarak en son dün öğlen saatlerinde sinyal vermiş. Teknik araştırmalarımız da var. Telefonu sinyal de vermiyor. Gerek teknik gerek fiziki takiplerimiz devam ediyor.