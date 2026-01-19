Zonguldak'ta kayıp adliye çalışanından 20 saattir hiç iz yok
Zonguldak’ta “Ava gidiyorum” evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Mustafa Uçar’dan 20 saattir hiçbir iz yok. Karadeniz Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Mustafa Uçar’ı arama çalışmaları devam ediyor.
- 31 yaşındaki Mustafa Uçar, dün "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve en son 18.00 sularında görüldü.
- Karadeniz Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olan Uçar'dan 20 saattir haber alınamıyor.
- Kayıp ihbarı sonrası AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllülerden oluşan 100'den fazla kişi arama başlattı.
- Arama çalışmaları yoğun kar yağışı altında, termal kameralar ve arama köpekleriyle 10 kilometrelik bir çapta sürdürülüyor.
- Mustafa Uçar'ın cep telefonu sinyal vermiyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Mustafa Uçar, dün saat 16.00 sıralarında "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.
20 SAATTİR KAYIP
En son 18.00 sularında görülen Karadeniz Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi Mustafa Uçar’dan bir daha haber alınamadı. Uçar’ın yakınlarının yaptığı kayıp ihbarı sonrasında AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ve gönüllüler arama çalışmalarına başladı.
100'den fazla kişi, termal kameralar ve arama köpekleriyle seferber olurken, arama çalışmalarında 20 saat geride kaldı.
“TELEFONU SİNYAL VERMİYOR”
Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yoğun kar yağışı altında 10 kilometrelik bir çapta iz sürüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:
İnşallah kardeşimize sağ salim ulaşacağımızı değerlendiriyoruz. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah olumlu olacağını düşünüyoruz. En son bu mevkide görülmüş. Ondan sona gören olmamış. Telefonu kapalı. Bulunduğumuz mevkiden Alaplı, Ereğli'ye inme durumu var. Sahil yoluna yakın mevkideyiz. İnmiş de olabilir. Telefonu teknik olarak en son dün öğlen saatlerinde sinyal vermiş. Teknik araştırmalarımız da var. Telefonu sinyal de vermiyor. Gerek teknik gerek fiziki takiplerimiz devam ediyor.