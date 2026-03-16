Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye’nin haberleşme çağında yeni bir döneme girdiğini belirterek, 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisinin aktif edileceğini 2 yıl içinde tüm ülkeyi kapsama alanına almayı hedeflediklerini söyledi. Uraloğlu, demir yollarından havacılığa kadar Türkiye’nin 2053 vizyonunu da paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Geleneksel İftar Programı'na katıldı.

Türkiye'de 70'e yakın kamu-özel işbirliği (KOİ) projesinin bakanlık alanında yapıldığını belirten Uraloğlu, bunların yapıldığı tarihteki tutarlarının yaklaşık 52 milyar dolar olduğunu, bugün yapılmış olsaydı 92 milyar dolar olacağını ifade etti.

Uraloğlu, KOİ projelerine devam ettiklerini ifade ederek, bu alanda yapılan havalimanı ve otoyolu gibi projeleri paylaştı.

Türkiye'de 5G için sayılı günler kaldı! Uraloğlu: 2 yıl içinde tüm ülke kapsama alanında olacak

Demir yollarında yaklaşık 11 bin kilometre demir yolu ağının yüzde 50'den fazlasını sinyalli ve elektrikli hale getirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı demir yolu olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha ilave ederek 14 bin kilometrelere çıkardık" diye konuştu.

2053 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Uraloğlu, demir yolu ağında 2053 hedefinin 28 bin 500 kilometrelere çıkarmak olduğunu belirtti.

Demir yolu araçları noktasında çok ciddi noktaya geldiklerine dikkati çeken Uraloğlu, milli elektrikli hızlı treni test etmeye başladıklarını anımsattı.

Uraloğlu, havacılıkta havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını işaret ederek, 16 yeni havalimanı yaptıklarını, 16 havalimanını da ticari uçuşlara açtıklarını ifade etti.

BAYBURT, GÜMÜŞHANE VE YOZGAT'A HAVALİMANI

Yeni havalimanlarını ihtiyaç oldukça yapmaya gayret ettiklerine ama artık ihtiyacın genel anlamda karşılandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bayburt, Gümüşhane ve Yozgat'ı bu sene açacağız, Trabzon'a yeni bir havalimanı yapacağız, en son Cumhurbaşkanımız ile ziyaret ettiğimizde Aydın'daki havalimanının da ticari uçuşlara açılabilecek şekilde yeniden yapılmasını gündemimize almış olduk." dedi.

Türkiye'de 5G için sayılı günler kaldı! Uraloğlu: 2 yıl içinde tüm ülke kapsama alanında olacak

Uraloğlu, denizcilikte liman sayısını 150'lerden 217'lere çıkardıklarını ifade ederek, denizciliği dünyadaki 10 büyük filodan bir tanesine sahip hale getirdiklerini vurguladı.

5G'YE SAYILI GÜNLER KALDI

Haberleşme sektöründe de geniş bant internet kullanımından GSM operatörlerine kadar Türkiye'nin her tarafına yaygın hale getirdiklerine, getirmeye gayret ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "5G teknolojisinde 1 Nisan'a günler kaldı, inşallah 5G'yi 81 ilimizde aktif hale getireceğiz. İki yıl içinde de bütün ülkemizi kapsama alanı içerisine inşallah almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 5G için sayılı günler kaldı! Uraloğlu: 2 yıl içinde tüm ülke kapsama alanında olacak

İRAN SAVAŞI

Uraloğlu, Türkiye'nin kuzeyinde ve Orta Doğu'daki savaşlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bu savaşların durdurulması noktasında gece gündüz gayret ediyor. Diplomasiyle, ikili ilişkilerle vesaire. Başlamaması için de gayret etti. Ama maalesef başladı. Şimdi bu gayret içerisindeyiz. Biz dini, dili, ırkı her ne olursa olsun, mazlum coğrafyalarda hiç kimsenin kanının akmasına rıza göstermiyoruz.

Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu zorluklar iş insanlarımızın bu coğrafyalarda iş yapma zorluklarını ve risklerini de beraber getiriyor. Ama bunları yakından takip ediyoruz. İnşallah yakın zamanda bu savaşlar bitecektir, biz de hem kendi huzurumuz hem de sizlerin daha iyi iş yapabilmesi noktasında bu kanalları açacağız."

