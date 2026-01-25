Samsun’da bir kadın, arabada çıkan tartışma sonrası yasak ilişki yaşadığı adamı boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından polise giderek teslim olan kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evli olduğu öğrenilen Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Ferit M. (45) ile buluştu. Adamın da evli olduğu öğrenildi. Gamze S. ayrılmak istediğini söyleyince, Ferit M. bu durumu kabul etmeyerek tartışmaya başladı.

ÖNCE BOĞAZINI KESTİ, SONTA SATIRLA BAŞINA VURDU

Kadın yanında getirdiği bıçak ile Ferit M.'nin boğazını kesip kafasına da satırla vurarak öldürdü. Gamze S. olayda kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Ferit M.'yi araç içinde boğazı kesik halde ölü olarak buldu.

EŞİ VE OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri araçta ve çevrede inceleme yaparken, Ferit M.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na kaldırıldı. Gamze S. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren cinayet bürosu Gamze S.’nin eşi Dursun A.S. İle oğlu Aydın S.’yi de gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası