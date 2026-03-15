Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katıldığı 2. dönem yazılı sınavları tamamlandı. Üç oturum halinde düzenlenen sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav duyurusuna göre sonuçların açıklanacağı tarih de netleşti. İşte, AÖL sınav sonuç tarihi...

Gözler AÖL sınav sonuç tarihi duyurusunda! Açık Öğretim Kurumları kapsamında gerçekleştirilen 2. dönem yazılı sınavları Mart ayında 3 oturum şeklinde uygulandı. İlk 2 oturum 14 Mart 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Günün ilk oturumu sabah saat 10.00’da, ikinci oturum ise saat 14.00’te yapıldı. Sınav süreci 15 Mart 2026 Pazar günü düzenlenen üçüncü oturumla sona erdi. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav duyurusuna göre Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI BİTTİ Mİ?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 2. dönem yazılı sınavları üç oturum halinde gerçekleştirildi. Bugünkü üçüncü oturumun tamamlanmasıyla birlikte sınav süreci sona erdi.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın açık öğretim öğrenci sistemleri üzerinden görüntüleyebilecek. Öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx öğrenci giriş sayfasına T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini kullanarak giriş yaptıktan sonra sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARINA İTİRAZ NE ZAMAN, NASIL EDİLİR?

Öğrenciler sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtiraz işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan e-İtiraz modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

Yapılan itirazlar ilgili birimler tarafından incelendikten sonra sonuçlar adaylara sistem üzerinden bildirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası