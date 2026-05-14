Bahar havası aralıklı olarak sürerken, sağanak yağışın geri döndüğü Türkiye’de genelinde günün en yüksek yağış miktarı Samsun'un Çarşamba ilçesinde ölçüldü. İlçeye 46,1 kilogram/metrekare yağış düştü. Sağanak sonrası kentte Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99,92 seviyesine ulaştı.

Nisan ayı geri kalmış, mayıs ayının ortalarına gelinmişken Meteoroloji sağanak yağış uyarılarına ara vermeden devam ediyor. Bol yağışlı geçen ayların ardından gözler en fazla yağışın nereye düştüğüne çevrildi. İşte cevabı…

Günün rekoru! En fazla yağışın düştüğü il… Barajlar yüzde 99,92 seviyesini gördü

46,1 KİLOGRAM YAĞIŞ

Türkiye genelinde günün en yüksek yağış miktarı Samsun'un Çarşamba ilçesinde ölçüldü. Buna göre ilçeye 46,1 kilogram/metrekare yağış düştü.

İlçede öğle saatlerinden sonra etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son uyarı sonrasında cadde ve sokaklar göle döndü.

YÜZDE 99,92 DOLULUK

Sağanak yağış sonrasında barajlarda yükseldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çakmak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99,92 seviyesine ulaştı. Barajda 2026 yılı başında doluluk oranı, yüzde 52 seviyesinde ölçülmüştü. Barajda halihazırda yaklaşık 71 milyon metreküp içme suyu bulunuyor.

DOĞU KARADENİZ'E UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde bugün için 31 ile sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Hava sıcaklığının batıda 4-6 derece azalacağı bildirilmişti. Meteoroloji’den yeni bir uyarı daha geldi.

4 İLİ İŞARET ETTİ

Yapılan son uyarıda şöyle denildi:

Cuma günü, öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

