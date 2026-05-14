26 yıldır aydınlatılamayan Çağla Tuğaltay cinayeti dosyası yeniden açıldı. Cinayet dosyası yıllar içinde birçok kez yeniden incelenirken, en kritik delillerden biri olan tırnak altındaki erkek DNA profili, 2013 yılında yapılan incelemelerde ortaya çıkarılmıştı. Peki, Çağla Tuğaltay'a ne oldu?

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktıktan sonra İstanbul’un Mecidiyeköy semtindeki evine döndü. Ancak genç kız, evinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Türkiye’yi sarsan cinayet, uzun süre kAamuoyunun gündeminde kaldı ve olayla ilgili tartışmalar günlerce sürdü.

ÇAĞLA TUĞALTAY OLAYININ GEÇMİŞİ

Cinayet, Çağla’nın annesi Gülnur Tuğaltay’ın eve telefonla ulaşmaya çalışmasıyla ortaya çıktı. Uzun süre cevap alamayan anne, komşuları Nilgün Çemberli’den eve gidip kontrol etmesini istedi. Anahtarla daireye giren Çemberli, içeride korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan polis tutanaklarında, evin kapısında zorlanma izine rastlanmadığı ve içeriden herhangi bir eşyanın çalınmadığı belirtildi. Ayrıca yapılan incelemelerde cinsel saldırıya ilişkin bir bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

Olayla ilgili yıllar içinde hazırlanan kriminal raporlar ise dikkat çekici çelişkiler ortaya koydu. 2000 yılında düzenlenen ilk raporda tırnak altında DNA izine rastlanmadığı ifade edilirken, 2013’te yapılan yeni incelemede Çağla’nın tırnaklarında boğuşma sırasında bulaştığı değerlendirilen yabancı bir erkeğe ait DNA bulunduğu açıklandı.

Hem DNA hem de binanın girişindeki kan lekesinden alınan örneklerde bugüne dek herhangi bir eşleşme olmadı.

ÇAĞLA TUĞALTAY DOSYASINDA SON GELİŞMELER

Türkiye’nin en dikkat çeken dosyalarından biri haline gelen cinayet dosyası, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in devreye girmesiyle yeniden açıldı. Çağla Tuğaltay’ın öldürüldüğü apartmanda başsavcılık vekili, olaya bakan savcı ve cinayet büro amirliği ekipleri yer aldığı çalışmada geniş kapsamlı keşif yapıldı.

Olay günü yaşananların yeniden canlandırıldığı çalışmalarda, Çağla'nın eve hangi güzergâhtan geldiği, apartman içinde seslerin duyulup duyulmadığı ve tanıkların iddialarının teknik olarak mümkün olup olmadığı incelendi.

YENİ ŞÜPHELİLERİN DNA'SI ALINACAK

Çağla Tuğaltay cinayeti şüphelisi olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılığın "fethi kabir" yapmayı uygun bulduğunu aktaran Gürlek, ayrıca yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini ifade etti.

Binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağını bildiren Gürlek, o zamanki cinayet büro ekipleriyle görüşülüp, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının da soruşturma makamlarınca değerlendirileceğini kaydetti.

