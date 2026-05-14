Antalya–Isparta kara yolunda otomobil ile mermer blok yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti. Kazada vefat eden kadının kanser tedavisi gördüğü, Antalya’daki hastane kontrollerinin ardından eşiyle birlikte Isparta’ya dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Çift yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesi Kayadibi Mahallesi Antalya-Isparta yolu üzerinde meydana geldi.

Hastalığına çare arıyordu… Eşiyle birlikte can verdi

İKİ TIRLA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Isparta yönüne seyir halindeki Ali Çapraz'ın kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce karşı yönden gelen tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrularak yine karşı yönden gelen Bekir Ş.'nin kullandığı mermer blokların yüklü bulunduğu tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Daha öncede onlarca kazanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Ali Çapraz (63) ve yolcu olarak bulunan eşi Sevda Çapraz'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı yaralı olarak atlatan tır sürücüsü Bekir Ş. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik jandarma ve polis ekipleri tarafından uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler, Yalvaç Aşağı Tırtar köyü camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi. Öte yandan hayatını kaybeden kadının kanser tedavisi gördüğü, Antalya'da yapılan hastane kontrollerinin ardından eşiyle birlikte Isparta'ya dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Cenazeye Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser Ramazan Sayım, Komiser Ali Aykut Kerpiçci, ilçe emniyetine bağlı polisler ve köy halkı katıldı. Taziyeleri merhumların oğulları İbrahim ve Yalçın Çapraz kabul etti.

