Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. Bu hafta sonu gerçekleştirilen sınav oturumlarına katılan binlerce öğrenci, sınavda yöneltilen soruları ve doğru cevapları inceleyebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda, AÖL 2. dönem sınavlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının belirli bir takvim doğrultusunda erişime açılacağı belirtilmişti. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, alacakları notları hesap etmeye çalışıyor.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL 2. dönem soru ve cevaplarının yayınlanma tarihi sınav kılavuzunda yer aldı. AÖL sınav soru kitapçıkları 18 Mart 2026 tarihinde yayımlanacak. MEB tarafından paylaşılan takvime göre, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınavların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, yayımlandığı anda sorulara ve cevap anahtarlarına meb.gov.tr ve Açık Öğretim Lisesi’nin resmi sayfası üzerinden ulaşabilecek.

İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sorularına ve cevap anahtarlarına ilişkin itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://eitiraz.meb.gov.tr/ adresinden yapılır.

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye https://eitiraz.meb.gov.tr/adresinden ulaşılabilir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.





Haberle İlgili Daha Fazlası