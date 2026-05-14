İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik 'cinsel saldırı' ve 'işkence' iddialarını gündeme taşıyan New York Times’ın araştırma haberi krize neden oldu. Başbakan Netanyahu, gazete ve haberi kaleme alan yazar hakkında yasal süreç başlatılması için talimat verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli esirlere yönelik 'işkence' ve 'cinsel şiddet' iddialarını gündeme taşıyan New York Times’ın araştırma haberine sert tepki gösterdi. Netanyahu, gazete ve haberi hazırlayan köşe yazarı Nicholas Kristof hakkında dava açılması için hukuk danışmanlarına talimat verdiğini duyurdu.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün hukuk danışmanlarıma, The New York Times ve Nicholas Kristof’a karşı en ağır yasal işlemin başlatılmasını değerlendirmeleri talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada da Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, gazeteye karşı tazminat davası açılması yönünde çalışma başlatılmasını istediği belirtildi.

CİNSEL SALDIRI, ÇIPLAK ARAMA, TECAVÜZ...

Krize neden olan araştırma haberi, 12 Mayıs’ta New York Times’ta yayımlandı. Nicholas Kristof imzalı haberde, İsrail tarafından gözaltına alınan veya alıkonulan 14 Filistinli kadın ve erkekle yapılan görüşmelere yer verildi. Araştırmada, İsrail gözaltı merkezlerinde tecavüz, cinsel saldırı, çıplak arama, cinsel organlara yönelik işkence ve cinsel şiddet tehditlerinin sistematik biçimde uygulandığı öne sürüldü.

Haberde ifadelerine yer verilen bazı Filistinli tutuklular, gözaltı sürecinde ağır fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını anlattı. Görüşülen kişilerin anlatımlarının birbirine benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Öte yandan uluslararası insani yardım kuruluşlarından oluşan Batı Şeria Koruma Konsorsiyumu tarafından hazırlanan bir başka raporda da son yıllarda Filistinlilere yönelik çok sayıda cinsel şiddet vakasının kayıt altına alındığı belirtildi. Raporda, kadınlar, erkekler ve çocukların aşağılayıcı uygulamalara maruz bırakıldığı kaydedildi.

