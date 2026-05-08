İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bölgede devam eden savaşın Gazze, Suriye, Lübnan ve Batı Şeria'yı kapsayacak şekilde İsrail'in sınırlarının değişmesiyle sonuçlanması gerektiğini söyledi. Smotrich'in açıklamaları, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan toprakları üzerinde İsrail'in yayılmacı politikasını ortaya koyan bir açıklama olarak tepki topladı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail merkezli FM 103 radyosuna Tel Aviv yönetiminin bölge ülkelerine yönelik saldırıları ve işgal planları hakkında konuştu.

"NETANYAHU İLE KESKİN GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ VAR"

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu ile "keskin görüş ayrılıkları" yaşadığını söyleyerek, "Savaş üzerinde çok etkim var." ifadelerini kullandı.

"SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLMELİ"

İsrail'in saldırdığı topraklarda sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini öne süren Smotrich, "Bu savaş Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve tabii ki Batı Şeria'da İsrail devletinin sınırlarının değişmesiyle sona ermelidir." dedi.

Bezalel Smotrich

Smotrich, başbakan olması durumuna ilişkin "Eğer bana kalsaydı, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik." diye konuştu.

Önceliğinin toprak kontrolü olduğunu vurgulayan Smotrich, "Onları ne kadar öldürdüğümüzü, bombaladığımızı ve vurduğumuzu umursamıyorlar, umursadıkları şey ne kadar topraklarını aldığımız." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİNE BÜYÜK TEPKİ VAR

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'in ifadeleri, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan toprakları üzerinde İsrail'in yayılmacı politikasını ortaya koyan bir açıklama olarak tepki topladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası