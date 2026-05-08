Meksika’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Dünya 3 dk önce
- Yangın yerel saatle 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Yangın, 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı.
- İlk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı duyuruldu.
- Olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.
Meksika’nın Sinaloa eyaletindeki Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas adlı alışveriş merkezinde yerel saatle 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangının 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi. İlk belirlemelere göre yangında en az 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve kendi imkânları ile hastaneye giden kişilerin de bulunduğunu bildiren yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine işaret etti. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı.
