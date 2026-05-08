Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Meksika’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangının 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi. İlk belirlemelere göre yangında en az 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve kendi imkânları ile hastaneye giden kişilerin de bulunduğunu bildiren yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine işaret etti. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı.

