Altın fiyatlarında son dakika! 8 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.868 TL ve ons fiyatı 4.713 dolardan güne başlıyor. Önceki iki haftada gerileyen ons fiyatı, bu hafta petroldeki düşüşten destek bularak %2’nin üzerinde prime koşuyor. Dikkatler ABD’nin teklifine İran’ın vereceği cevaba ve bugün açılanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. Bu arada Morgan Stanley’in 2026 sonu ons fiyatı ile ilgili öne sürdüğü son tahmin, rekorun altında kaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, Orta Doğu’daki kırılgan ateşkes ciddi imtihandan geçti. ABD ve İran, Hürmüz Boğazı’nda karşılıklı çatışmaya girdi. Ancak İran basınında yer alan haberlerde “tansiyonun normale döndüğü” söylenirken, ABD Başkanı Trump da müzakerelerin sürdüğünü belirterek bu durumun bozulmadığını ima etti.

Altında 2 haftalık düşüş bitiyor! Yeni rekor için kritik tahmin geldi

PETROL 100 DOLARA YAKIN

Çarşamba günü “muhtemel bir anlaşmanın yakın olduğu” yönünde haberler öne çıkarken, İran’ın, ABD tarafından sunulan 14 maddelik anlaşmaya vereceği cevap dikkatle bekleniyor. Son süreçte petrol fiyatları da iyimserlikle geriledi. Hafta başında 115 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatında işlemler, cuma günü erken saatlerde 101,75 dolara yakın seviyelerde devam ediyor.

ALTINDA HAFTALIK PRİM…

Altın, petroldeki düşüşten destek bularak yükselirken, TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatında 4.713 dolara yakın görünüm devam ediyor. Onsta haftalık prim %2’nin üzerinde gerçekleşiyor. 8 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.868 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.923 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.321 TL’den gerçekleşiyor.

ONS İÇİN YENİ TAHMİN

Ons fiyatı bu yılın ilk ayında 5.600 dolar rekorunu test ettikten sonra düşüşe yönelmişti. Bugünkü fiyatlara göre zirvenin yaklaşık %15 gerisinde konumlanan ons ile ilgili yeni tahminler geliyor. Son olarak Morgan Stanley Emtia Stratejisti Amy Gower, altın fiyatlarının yıl sonuna doğru ons başına yaklaşık 5.200 dolar seviyesinden kapanış yapabileceği öngörüsünde bulundu.

REKOR BEKLENTİSİ YOK!

Amy Gower, "Orta Doğu’daki çatışmanın enerji arzında şoka yol açması ve ABD’de faiz oranlarının düşmesi umutlarını azaltmasıyla birlikte, altının güvenli liman olarak işlev görmekte zorlanması şaşırtıcı değil" şeklinde konuşarak, altının para politikasına duyarlılığının, fiyatı belirleyen en önemli faktör haline geldiğini vurguladı. Morgan Stanley’in tahmini, bu yıl yeni rekor beklentisini de dışladı.

DİKKATLER ABD VERİSİNDE

Bu arada kısa vadede altın fiyatları bugün açıklanacak nisan ayı ABD tarım dışı istihdam raporuna odaklandı. Piyasalar, istihdam 65 bin artış bekliyor. Tahminlerde daha yüksek gelebilecek bir verinin altın fiyatlarını baskılayabileceği ifade ediliyor. Analistler; onsta kısa vadede 4.680 doların destek ve 4.770 doların ise direnç olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.

