Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar açıklandı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verildi. Belediye başkanlarının tutukluluk halleri devam edecek, işte detaylar...

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası sürüyor.

Rıza Akpolat

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı.

Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 11'i tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Davası’nda, ara kararını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verildi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Erhan Daka ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için 15 Haziran'a bırakıldı.

