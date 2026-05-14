İspanyol devi Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi iş adamı Enrique Riquelme'nin mevcut başkan Florentino Perez'e rakip olacağı ve teknik direktörlük için Jürgen Klopp'u düşündüğü öne sürüldü.

İspanya’nın köklü kulübü Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınından El Confidencial'in aktardığı bilgilere göre iş adamı Enrique Riquelme, mevcut başkan Florentino Perez'e karşı seçim kampanyasını resmen başlattı.

İLK TERCİH KLOPP

Riquelme'nin seçim sürecini hızlandırmak amacıyla İspanya'ya döndüğü ve yönetim ekibiyle strateji toplantıları yaptığı iddia edildi. Adayın, sportif planlamada dünya futbolunun en dikkat çeken teknik direktörlerinden Jürgen Klopp'u gündemine aldığı öne sürülüyor.

Haberde, Red Bull futbol yapılanmasında görev alan Klopp'un isminin daha önce de Real Madrid ile anıldığı hatırlatılırken, Riquelme'nin olası başkanlık sürecinde Alman teknik adamı kulübün başına getirmeyi hedeflediği belirtildi.

PEREZ'İN AKLINDA MOURİNHO VAR

Öte yandan mevcut başkan Florentino Perez'in ise teknik direktör tercihini eski Real Madrid çalıştırıcısı Jose Mourinho'dan yana kullanabileceği iddia ediliyor.

Kulüp tüzüğüne göre Real Madrid başkanlığına aday olabilmek için yaklaşık 187 milyon euro tutarında teminat gösterilmesi gerekiyor. Adayların bu şartı yerine getirmesi için yalnızca 10 günlük bir süre bulunduğu ifade edilirken, Riquelme'nin gerekli finansmanı sağlamak için destekçileriyle temaslarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.

