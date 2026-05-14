Anne kız akıma kapılıp ölmüştü! Dört kişi için hapis kararı
Osmaniye’de su kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki kız çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan annesinin öldüğü olayda 4 sanığa hapis cezası verildi.
- Olay, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde 23 Nisan'da yaşandı.
- 6 yaşındaki Özlem ve annesi Cennet Üstün, evlerinin önünden geçen su kanalında el yıkarken elektrik akımına kapılarak can verdi.
- Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 9 sanık yargılandı.
- Mahkeme, olaydan 10 gün önce bölgede altyapı çalışması yürüten işçileri denetleyen C.S, kepçe operatörü M.N.O, kontrolör B.K. ve harita teknikeri M.G'yi 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.
- Diğer 5 sanık ise beraat etti.
Osmaniye'de evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkamaya çalışan 6 yaşındaki kız çocuğu ve ona yardım etmek isteyen annesinin elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan 9 sanıktan 4'üne 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
9 SANIK YARGILANDI
Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar B.K, C.S, M.N.O, M.G, A.E, F.G, K.U, Ö.Y. ve M.E. ile taraf avukatları hazır bulundu.
HEPSİ DE SUÇLAMALARI REDDETTİ
Son savunmaları alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.
SANIKLARDAN 4'ÜNE HAPİS CEZASI VERİLDİ
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, anne ve kızının hayatını kaybettiği olaydan 10 gün önce bölgede altyapı çalışması yürüten işçileri denetleyen C.S, kepçe operatörü M.N.O, kontrolör B.K. ve harita teknikeri M.G'yi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.
İşçileri denetleyen A.E, kaynakçı M.E. ile kürekçiler F.G, Ö.Y. ve K.U'nun ise beraatine karar veren heyet, sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde geçen yıl 23 Nisan'da evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkayan Özlem ve ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün (37) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.