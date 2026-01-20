Manisa’da göle düşerek boğulduğu iddia edilen İbrahim Kayaaslan’ın eşi tarafından korkunç bir planla öldürüldüğü ortaya çıktı. Müge Anlı’da açıklamalarındaki çelişkiler dikkat çeken Samime Kayaaslan eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Genç kadının eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğu değerlendirilmesi yapıldı. Otopside ise sırtına darp izi bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim ve Samime Kayaaslan çifti, hafta sonu tatilinde zaman geçirmek amacıyla Dımbazlar Göleti'ne gitmiş, İbrahim Kayaaslan, bir süre sonra gölete düşmüştü.

Eşinin gölete düştüğünü söyleyen Samime Kayaaslan da onu kurtarmak için suya atlamıştı. Genç kadın balıkçılar tarafından fark edilmiş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Müge Anlı’da ortaya çıktı! İbrahim Kayaaslanın sır ölümde korkunç cinayet planı

BOĞULDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Kurtarılan Saime Kayaaslan, eşi İbrahim Kayaaslan ile birlikte serinlemek için suya girdiklerini, eşinin uzun süre sudan çıkmadığını fark edince kendisinin de gölete atladığını söylemişti. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırılmıştı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM MÜGE ANLI’DA

3 çocuk babası İbrahim Kayaslan’ın şüpheli ölümü ATV ekranlarına Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşındı. Kayaaslan'ın eşi Samime'nin çelişkili ifadeleri cinayet şüphelerini artırdı.

TEKNİK TAKİPTE ‘TELEFON’ DETAYI

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takipte, Samime Kayaslan'ın babası Mehmet Yoldaş'a, İzzet Sözer ile ilgili "telefonunu değiştirmesi" yönünde mesaj ilettiği tespit edildi.

İbrahim Kayaslan ve eşi Samime Kayaaslan

GÖZALTI KARARI

Ardından Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda İbrahim Kayaslan'ın eşi Samime Kayaslan, kayınpederi Mehmet Yoldaş, Münire Yoldaş ve İzzet Sözer hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Samime Kayaslan, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRTINDA DARP İZİ ÇIKTI

İbrahim Kayaaslan’a yapılan otopside midesinde alkolle birlikte parasetamol maddesi olduğu tespit edildi. Kayaaslan'ın sırtında sert bir cisimle darp edildiğine yönelik izler de bulundu.

ALKOL VERİP İÇİNE İLAÇ ATMIŞ

Dosyada Samime Kayaaslan'ın eşinin içkisine yüksek dozda ilaç attığı, alkolle birlikte ilacı alan İbrahim Kayaaslan'ın baygınlık geçirmesinin ardından gölete sürüklendiği ve boğulduğu değerlendirilmesi yapıldı.

