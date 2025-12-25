Müge Anlı’da işlenen Emine Yıldırımcan olayında cinayet itirafı geldi. 4 yaşındaki Emine’nin annesi canlı yayında, eşinin kızını öldürdüğünü itiraf etti. Gözyaşlarına boğulan anne “Parçaları tespih poşetine koymuştu. Kızımın her parçasını tekrar tekrar görüyorum. Ercan beni de öldürmeye kalktı. Dilimi penseyle çekmeye kalktı. Cinayeti senin üstüne yıkarım dedi. Korktum” dedi.

Müge Anlı’nın ATV ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ‘Emine Yıldırımcan’ olayı Türkiye’yi ekrana kilitlemişti. Programda 30 yıl önce ortadan kaybolan 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan'ın annesi Raziye Tanrıkulu, eşi Ercan Yılmaz’ın kızlarının iddiaları kan dondurmuştu.

Emine’nin üvey babası Ercan Yılmaz isimli erkek tarafından vahşice katledildiği, tespih makinesinde parçalara ayrıldığı iddia edilmişti.

Müge Anlı’da canlı yayında cinayet itirafı! Emine Yıldırımcanın annesi konuştu: Parçaları poşete koymuştu, korktum söyleyemedim

Ercan Yılmaz’ın ilk evliliğinden olan kızları da öz babaları olan Yılmaz’ın kendilerini istismar ettiğini iddia etmiş, Yılmaz’ın öz kızlarına yönelik istismar suçundan 2004 yılında cezaevine girdiği ortaya çıkmıştı.

“CANİCE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM”

Kan donduran iddiaların ardından anne Raziye Tanrıkulu, kızını eşi Ercan Yılmaz’ın öldürdüğünü canlı yayında gözyaşları içinde itiraf etti. Anne, “Çocuğumu canice öldürdüğünü gördüm. Görünce bayılmışım. Gözümü bir açtım elimi ayağımı bağlamış. Günlerce dayak yedim. Ayıldım ağzıma gözüme yine vurdu. Kulak zarımı patlattı. Kulağımın yüzde 70’i duymuyor. Evden nasıl çıktığımı hatırlamıyorum” dedi.

Ercan Yılmaz’ın kızı Selin’in reklam arasında babasının kestiği parçaları topladığını gördüğünü söyleyen Müge Anlı, Raziye’ye olay gecesini sordu.

“CİNAYETİ SENİN ÜSTÜNE YIKARIM DEDİ”

Raziye Tanrıkulu, Müge Anlı’nın “Selin'in dediği gibi o çocuğu öldürdüğünü gördün ve sonra Ercan seni dövdü?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Çektiğim çileleri siz bir görseydiniz… Hala gözlerimin önüne bir noktaya bakıp kalıyorum, kızımın her parçasını tekrar tekrar görüyorum. Ercan beni de öldürmeye kalktı. Dilimi penseyle çekmeye kalktı. Beni ısırıp parçaladığını bilmiyorsunuz. Oda karanlık, kaç gün olduğunu havanın aydınlandığını bile bilmiyordum. Leğende tespih poşeti vardı. Tespih poşetine koymuştu parçaları sonra öyle verdi elime. Evladımı nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bilsem durur muyum? Cinayeti senin üstüne yıkarım dedi. Korktum, hiçbir şey bilmiyordum.

Müge Anlı’nın programına telefonla bağlanan Ercan Yılmaz’ın ortanca kızı daha önce korkunç olaya ilişkin şunları söylemişti:

Gözümüzün önünde dövdü. Sonra ben onunla yattım işte... Uyuyor numarası yapıp parçalara ayırdığını gördüm. Emine'yi öldürmeden önce yerden yere vurdu. Çocuk acıyla kalkıp bana sarıldı tırnak izleri üstümde. Yine aldı vurdu. Her yeri kendi silmişti. Talaş odasında parçaları toplayıp valize koydum. Çöpün yanına koydum.

