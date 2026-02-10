CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan açıklama geldi. İnan, bu yönde yetkili kurullarda alınmış bir karar ya da mevcut bir gündem bulunmadığını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de önceki gün benzer şekilde, Özarslan'la ilgili değerlendirme yapılmadığını belirtmişti.

CHP'den istifa eden ve CHP lideri Özgür Özel'in, kendisine tehdit mesajları attığını ve küfürler ettiğini öne süren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

TGRT Haber canlı yayınında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevaplayan İnan, Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara ilişkin konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, TGRT canlı yayınında konuştu.

"ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK"

AK Partili İnan, iddialara ilişkin olarak "Dün parti sözcümüz gereken açıklamayı yaptı. Yetkili kurullarımızda böyle bir gündemimiz şu an için yok. Önümüzdeki günlerde eğer bu konuda bir gelişme söz konusu olursa parti sözcümüz ve yetkili kurullarımız bunu kamuoyuna bildirir." ifadelerini kullandı.

İLK AÇIKLAMA ÖMER ÇELİK'TEN GELMİŞTİ

Öte yandan önceki gün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin şunları söylemişti:

"Keçiören Belediye Başkanı'nın partimize geçmesiyle ilgili Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Tabii pek çok belediye başkanının partimize dönük talebi var. O talepler yetkili kurullarda, Genel Başkanımızın başkanlığında değerlendiriliyor. Ama bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem yok, verilmiş bir karar yok. Herhangi bir karara şu ya da bu şekilde varırsak ben onu size açıklarım."

"ŞU ANDA BAĞIMSIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUM"

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Özarslan ise önceki gün yaptığı basın açıklamasında "AK Parti'ye geçecek mi?" sorusuna cevap vererek, "Şu anda bağımsız şekilde hizmetime devam ediyorum. Tabii ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP kökenliyim. Tabi ki onlarla oturup konuşuyoruz ama partiye geçme konusuyla ilgili oturup konuşmadık. Yalan iftira. Benim dönemime ilişkin öyle bir şey yok." demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası