Müge Anlı'ya konu olan Emine Yıldırımcan'a ne oldu? Tespih makinesi iddiası tüyler ürpertti
1995 yılında 4 yaşındayken şüpheli bir şekilde kaybolan Emine Yıldırımcan’ın gizemli dosyası, yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Küçük Emine’nin kayboluşuna ilişkin ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Programda, Emine Yıldırımcan’ın üvey babası tarafından istismara uğradığı, ardından ise bir tespih makinesi kullanılarak ortadan kaybedildiği öne sürüldü.
30 yıl önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan'ın kuzeni Aymila ve babası Safet, kayıp küçük kızın akıbetini öğrenmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
ÜVEY BABAYI SUÇLADILAR
1995 yılında 4 yaşında olan Emine'nin kaybından üvey babası sorumlu tutuluyor. Talihsiz çocuğun kuzeni Aymila Yıldırımcan, yaşanan süreci paylaştı. Kuzenini görmek için yıllarca mücadele ettiğini dile getiren aynı zamanda avukat olan Aymila, Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından sürekli engellendiğini söyledi. Raziye Tanrıkulu'nun Emine'nin babasından boşandıktan sonra Ercan Yılmaz isimli bir erkekle dini nikah birliktelik kurduğu ve Emine'yle birlikte bu eve taşındığı öğrenildi. Aileye göre, bu süreç Emine'nin sonunu getirdi.
TESPİH MAKİNESİ İDDİASI
Aymila Yıldırımcan'ın aktarımlarına göre Ercan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan üç kızı, babaları hakkında yıllar sonra cinsel istismar şikayetinde bulundu. Yılmaz, öz kızlarına yönelik istismar suçundan 2004 yılında cezaevine girmişti. Genç kadınların ifadelerinde yer alan en çarpıcı detay ise Emine'yle ilgiliydi. Kızların iddiasına göre;
Anne evde yokken Ercan Yılmaz, küçük Emine'yi defalarca dövdü. Bir gün duvara fırlattıktan sonra Emine hareketsiz kaldı. Ercan Yılmaz'ın küçük kızı ortadan kaybetmek için tespih makinesini kullandığı iddia edildi.
GÖRGÜ TANIĞI OLAYI DOĞRULADI
Programa bağlanan bir görgü tanığı, Ercan'ın kızlarının arkadaşı olduğunu belirterek olayın seyrini değiştiren sözler söyledi. Görgü tanığının iddiasına göre kızlar, yıllar önce ona şunları anlatmıştı: "Babamız üvey kardeşimizi öldürdü… Bize cenazeyi yok etmemizi söyledi."
Olaydan sonra hayvanlarıyla yaşamaya başlayan Ercan Yılmaz, hakkındaki iddiaları yalanladı. Tespih makinesi iddialarına cevap veren Yılmaz, bunun mümkün olmadığını dile getirdi.