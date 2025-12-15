1995 yılında 4 yaşındayken şüpheli bir şekilde kaybolan Emine Yıldırımcan’ın gizemli dosyası, yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Küçük Emine’nin kayboluşuna ilişkin ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Programda, Emine Yıldırımcan’ın üvey babası tarafından istismara uğradığı, ardından ise bir tespih makinesi kullanılarak ortadan kaybedildiği öne sürüldü.

30 yıl önce şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan 4 yaşındaki Emine Yıldırımcan'ın kuzeni Aymila ve babası Safet, kayıp küçük kızın akıbetini öğrenmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

ÜVEY BABAYI SUÇLADILAR

1995 yılında 4 yaşında olan Emine'nin kaybından üvey babası sorumlu tutuluyor. Talihsiz çocuğun kuzeni Aymila Yıldırımcan, yaşanan süreci paylaştı. Kuzenini görmek için yıllarca mücadele ettiğini dile getiren aynı zamanda avukat olan Aymila, Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından sürekli engellendiğini söyledi. Raziye Tanrıkulu'nun Emine'nin babasından boşandıktan sonra Ercan Yılmaz isimli bir erkekle dini nikah birliktelik kurduğu ve Emine'yle birlikte bu eve taşındığı öğrenildi. Aileye göre, bu süreç Emine'nin sonunu getirdi.