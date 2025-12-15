Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Ahmetusta Geçidi ve Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü. Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, sürücüler kartpostallık manzara karşısında hayran kaldı.

Karabük'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Bu yola giren sürücüler çıkmak istemiyor! Gören telefonuna sarılıyor, araçlar bekliyor

Karabük-Bartın kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkisini gösterirken, yol kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

SÜRÜCÜLER ARABAYI BIRAKIP TELEFONA SARILDI

Kar yağışını ve oluşan manzarayı gören bazı sürücüler, araçlarından inerek cep telefonlarıyla özçekim yaparak, kartopu oynayarak anın tadını çıkardı.

Sürücüler, kar yağışının kendilerini heveslendirdiğini ve bu güzelliği bırakıp gitmek istemediklerini dile getirdi.

KARTPOSTALLARI ARATMADI

Kar yağışıyla birlikte ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.



Öte yandan, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

