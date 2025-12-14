Meteoroloji, soğuk havanın batıya doğru ilerleyeceğini belirterek salı günü 18 kentte kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kar yağışının çarşamba günü yurdu terk etmesi, hafta ortasında ise özellikle doğu bölgelerde dondurucu soğukların etkili olması bekleniyor.

Yurdun doğusunda sıcaklıklar düştü, birçok kentte kar yağışı etkisini hissettirdi. Yeni haftada soğuk hava batıya doğru ilerleyecek ve birçok kentte kar beklentisi var. Meteoroloji, salı günü kar yağacak olan 18 kenti açıkladı ve tek tek uyardı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in büyük bir bölümü ve Muğla çevrelerinde bugün sağanak etkili oldu. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüldü. Peki önümüzdeki günler hava nasıl olacak?

15 Aralık 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

18 KENTE KAR GELİYOR

Bugün yurdun doğusu ile iç kesimlerinde etkili olan kar yağışının hafta başından itibaren etki alanını genişleteceği tahmin ediliyor. Yarın doğudan batıya doğru hareket edecek olan kar yağışı, salı gününe gelindiğinde Bolu'ya kadar ilerleyecek.

İŞTE KAR BEKLENEN ŞEHİRLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, salı günü kar beklenen 18 kent şöyle:

Bolu, Kastamonu, Çankırı, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van.

16 Aralık 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

SALIDAN SONRA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Yurdun birçok kentini etkisi altına alması beklenen kar yağışı, çarşamba günü yurdu terk edecek. Hafta ortasında doğu bölgelerde dondurucu soğukların etkisi olacağı tahmin ediliyor. Salı, çarşamba ve perşembe yurt genelinde yağış beklentisi yok.

