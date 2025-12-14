Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için sarı kodlu kar uyarısı yaptı. Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak yağış bekleniyor. İşte bazı illerdeki en yüksek sıcaklıklar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rapora göre, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken, 21 ilde ise kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı, 21 ilde sarı kodlu alarm! Kar kapıda

Buna göre kar yağışının etkili olması beklenen iller şöyle;

Bolu, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Artvin, Nevşehir, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

RÜZGAR UYARISI

Öte yandan rüzgarın Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için de uyarı yapıldı.

Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis'in yanı sıra Bolu ile Kastamonu'da ise hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor.

İşte 14 Aralık Pazar günü bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla'nın güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın batı çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu

