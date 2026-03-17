İBB yolsuzluk davasında adı geçen CHP’li Taşkın Özer, mahkeme düzenini bozup duruşmayı kilitledi. Celse başlamadan bitti. CHP’liler bir de “Sorgulama yapmanıza kim engel oluyor” diye üste çıktı.

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde görülen “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasında CHP’liler yine kriz çıkardı. Bu yüzden dün duruşma yapılamadı.

Asrın yolsuzluğu davasının bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer “Ben de avukatım” diyerek avukatların bulunduğu bölüme oturdu, bir de üzerine cübbe geçirdi.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, “Lütfen izleyici bölümüne geçilsin” uyarısında bulunduysa da Özer dinlemedi. Başkan “Vekâletiniz var mı?” diye sordu. CHP’li vekil, duruşmayı takip ettiğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında gerginlik: O elini indir

Mahkeme Başkanı “İzleyici bölümünden takip edip notlarınızı oradan alabilirsiniz. Her gün sabah bir sorunla başlıyoruz. Bir sürü tutuklumuz var. Savunma almaya çalışıyoruz, her gün bir krizle devam edemeyiz” diye kızdı.

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer

Özer bunun üzerine “Zorla çıkarın beni” dedi. Mahkeme, duruşmayı bugüne erteledi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal da izleyici ve basını ayıran barikattaki kelepçeyi söktü. Mahkeme bugünkü duruşmaya sanıklarla vekâlet ilişkisi bulunan müdafilerin, müştekiler ve müşteki vekillerinin alınmasını kararlaştırdı.

DÖRT SANIK DİNLENEBİLDİ

CHP’lilerin mahkeme düzenini bozması sebebiyle bir haftada sadece dört sanık dinlenebildi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın üste çıkarak “Bir hafta boyunca yalnızca dört kişinin sorgusunu yapabilen mahkeme acaba bayram arasını da düşündüğümüzde nisan sonuna kadar bu işi nasıl tamamlamayı planlıyor. Sorgulama yapmanıza kim engel oluyor?” açıklamasını yaptı.

O VEKİLİN GEÇMİŞİ

Beşinci oturumda “Zorla çıkarın beni” diyerek duruşmanın ertelenmesine yol açan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in ismi dava dosyasında birçok yerde geçiyor. Özer’in milletvekilliği nüfuzunu kullanarak usulsüz para trafiğini ve belgeleri perdeleyen en üst düzey isimlerden biri olduğu belirtiliyor. İddianamede, CHP’li Özer, başsanık Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimlerden biri olarak tarif ediliyor.

VEKİLLİĞİ KULLANIYOR

Örgütün kasalarından itirafçı Âdem Soytekin’in ifadesine göre Ekrem İmamoğlu, yapılacak bir operasyonu önceden haber alarak Soytekin’i uyardı ve “Emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın Özer’e emanet ver” talimatını verdi.

Soytekin “Dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır” dedi. Soytekin, soruşturmanın kilitlenmesi için paraları dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin üzerine yıkılmasının planlandığını ve Turan Taşkın Özer’in seçildiğini itiraf etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının haraçla alındığı belirtiliyordu. İl binası para sayma görüntüleriyle gündeme gelmişti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın, CHP il binasının satın alınması için yaklaşık 30-35 bin dolar tutarındaki bir bedeli Turan Taşkın Özer üzerinden gönderdiği belirtiliyordu.

ORGANİZATÖR ÇIKMIŞTI

Turan Taşkın Özer’e ait “YTT Hukuk Bürosu”nun, örgütün hukuk ayağının planlama yeri olarak kullanıldığı kayıtlarda geçiyor. 19 Mart operasyonu öncesinde burada düzenlenen gizli toplantılarda, gözaltına alınacak kişilerin telefonlarının toplandığı ve dijital materyallerin odadan çıkarıldığı belirtiliyor. Bu toplantılarda Özer’in, operasyon yapılması hâlinde kimin nerede olacağını, hangi avukatın kime gideceğini ve gözaltında nasıl ifade verileceğini (operasyonun siyasi olduğunun söylenmesi gibi) organize ettiği öne sürülüyor.

2015-2022 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevini yürüten Özer, 2023 yılında milletvekili seçildi. Adı yolsuzluk davasında geçen Özer hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili fezleke hazırlandı. Özer, milletvekili seçilmese sanıklar arasında yer alacaktı. Turan Taşkın Özer, TBMM Adalet Komisyonu üyesi.

Haberle İlgili Daha Fazlası