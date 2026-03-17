Anayasa Mahkemesi, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle verilen ve itiraz yolu kapalı olan disiplin hapsi cezalarına ilişkin emsal bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, hürriyeti kısıtlayan bu kararların denetlenememesini hak ihlali sayarak başvurucuya 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle verilen ve itiraz yolu kapalı olan disiplin hapsi cezalarına ilişkin dikkati çeken bir karara imza attı. Nevşehir’de yargılandığı davada, tanık beyanının zapta yanlış geçirildiğini savunarak hâkimle tartışan sanık, duruşma salonundan zorla çıkarılmış ve ardından bir gün disiplin hapsine mahkûm edilmişti.

Cezasını çektikten sonra “hükmün denetlenmesini talep etme hakkının” ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunan sanığın talebi haklı bulundu.

Yüksek Mahkeme, hürriyeti kısıtlayıcı nitelikteki disiplin hapsi kararlarının mahkeme kararı statüsünde olduğunu vurgulayarak, bu kararlara karşı denetim yolu açılmamasının orantısız olduğunu belirtti.

AYM, sanığa 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası