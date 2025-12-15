Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi'nin yükselen performansı hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, Ernest Muçi'yi oyunundan dolayı tebrik etti.

"KAN DEĞİŞİKLİĞİ MUÇI'YE İYİ GELMİŞ"

Sergen Yalçın, Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi ile ilgili olarak "Son haftalarda çok iyi oynuyor. Başarılı ve Trabzonspor’a katkı veriyor. Bir oyuncu bir yerde başarılı olamıyorsa başka bir yerde başarılı olmayacak diye bir şey yok. Bazen kan değişikliği çok önemlidir. Muçi de iyi oynuyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim açımızdan Muçi ile ilgili bizim bir tasarrufumuz yok. Bizim kadromuzda düşünmediğimiz bir oyuncu. Bizde veremediği performansı Trabzonspor’da veriyor demek ki. Biz bu akşam maçı analiz ettiğimiz zaman 1 puanı kurtardığımıza seviniyoruz" açıklamasında bulundu.

ALTINCI GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Ernest Muçi, bu sezon altıncı golünü siyah beyazlılara attı.

