Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu “Gıda israfını ortadan kaldıracak şey, izlenebilir, denetlenebilir tedarik zinciri modeli. Aynı zamanda ortalaması 59 olan çiftçi yaşını aşağı çekmek için, 3,5 trilyon lira seviyesindeki bu sektöre arzı planlayacak sistemi getirmemiz şarttır” dedi.

Gıda perakendesinde dönüşüm ve gelişim yılı olan 2025’ten sonra; verimlilik ve dijitalleşmeye yatırım yapılacak bir yıl bekleniyor. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, 9 ayda cirolarda yüzde 41’lik büyümenin olduğunu, mağaza açılışlarında yatırımların devam ettiğini dile getirdi ve “Mağaza açılış hızı yavaşlıyor ama bu daralmayı yaşadığımız dönemlerde dahi gıda perakendesinin yatırımlarına devam ediyor olması, son derece önemli. Yüzde 5’ler mertebesinde bir mağaza açılış artışı oldu” diye konuştu.

Bütün piyasanın enflasyonla mücadeleyle ilgili planlar sebebiyle kredilere ulaşma noktasında zor bir yıl geçirildiğini söyleyen GPD Başkanı; 2026’nın yatırım ortamının güçlendiği yıl olmasını dilediklerini dile getirdi.

3,5 TRİLYON LİRALIK PAZAR

Özpamukçu, Türkiye’de organize perakendenin 1,5 trilyon liralık ciroya sahip olduğunu, toplam perakende hacminin ise 3,5 trilyon lira seviyesinde bulunduğunu dile getirdi ve sektörde Covid-19 salgını sonrası yetkin personele ulaşmanın daha da zorlaştığına dikkati çekti.

Türkiye’nin tarımda önemli bir üretici olduğunu söyleyen Özpamukçu “Üretim gücümüz, dünyada sayılır seviyede. Havza bazında doğru ürün planlaması ve bunun teşvik edilmesi önemli. Arzı planlamamız lazım. Tarım, net ihracatçı olduğumuz alandır. Hem ihracat edeceğimiz hem toplumumuza kaliteli ürünü sunacağımız bir arz modelini planlamayla beraber oluşturmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ARZI ARTIRMAK İÇİN...

Alp Önder Özpamukçu, Türkiye’nin büyük potansiyelinin harekete geçirilmesi için planlanabilir olmanın önemine işaret ettiği açıklamasında “GPD olarak farklı illerde üreticilerle buluşuyoruz. Kooperatifl erimizle, birliklerimizle, ticaret odalarımızın, belediye başkanlarımızın desteğiyle buluşmalar düzenliyoruz. Küçük bir fuar alanı yapıyorlar, ürünlerini anlatıyorlar. Bizden de satın alma ekiplerimiz katılıyor. Böylece işbirliği imkanları sağlamaya alışıyoruz” diye konuştu.

ŞARTLARI İYİLEŞTİRİYORUZ

Özpamukçu, insan kaynakları sisteminde eleştirilere yol açan ‘personel devrini önlemeye’ yönelik tedbir almaya çalıştıklarını da söyledi. Özpamukçu “Perakendede önemli bir dönüşüm oranı var çünkü gerçekten saatlerinizi alan, fiziken çalışmanızı gerektiren ve meşakkatli de bir iş. Bu noktada personel devri, perakende için yüksek oranlarda. Eskiden beri de böyle. Personel devrini azaltıcı tedbirleri firmalarımız almaya çalışıyor. Şirketlerimiz, eğitim kısmına, insan kaynağına önemli yatırımlar yapıyorlar ama birkaç yıldır personel bulmanın artık zorlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Burada çare, yine perakendenin kariyer yapma olanaklarını iyi anlatabilmekten geçiyor. Esnek çalışma sistemleri de biraz daha güçlenmeli” dedi.

